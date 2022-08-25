23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali bugün başlıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başlıyor.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bugün başlayacak olan 23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinin Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük festivali olacağını belirtirken, dört gün sürecek olan müzik ve eğlence ağırlıklı festivalde vatandaşlarımızı ve ilçe dışından gelecek misafirlerimizi halkımız tarafından sevilen 8 sanatçı ile buluşturacaklarını açıkladı.

Festivale katılan davetliler için belediye tarafından konumlandırılan stantların hazır duruma geldiğini ve sanatçıların sahne alacağı dev gösteri alanının kurulumunun tamamlandığını söyleyerek tüm vatandaşları 23. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivaline davet ediyorum'' dedi.

1. GÜN

Bu akşam saat 17:00'de Belediye önünden başlayacak Atatürk arabası ve kortej yürüyüşüne müteakip Cumhuriyet meydanında bando ve mehteran bölüğünün gösterilerini jonklör ekibinin gösterileri sonunda protokol konuşmaları yapılacak.

Protokol konuşmalarının bitimi sonrası protokol üyeleri ve festivale katılan davetliler belediye tarafından konumlandırılan stantlar ziyaret edilecek.

Akşam saat 20:00'de başlayacak müzik ziyafetinde ilk sahneyi Veli Erdem alacak ve yaklaşık 1,5 saatlik konserinin ardından bu kez sahneyi Derya Uluğ alacak ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar birbirinden güzel eserleri festivale gelen misafirler için seslendirecek.

2. GÜN

2. Gün öğleden sonra Cumhuriyet meydanında animasyon gösterileri sürerken saat 13:30'da ise Kültür Merkezi konferans salonunda ise Tosyalı tarım üreticileri için büyük önem arz eden ‘Alternatif Pirinç Üretim Teknikleri' konulu panel düzenlenecek.

Saatler 16:00'da Cumhuriyet meydanında bu kez geleneksel okçuluk gösterilerine katılan profesyonel okçular hünerlerini gösterecek.

Saat 20:00'da ünlü sanatçı Öykü Gürmen sahne alacak.Saat 21:30 ‘da ise pop müziğinin önemli sanatçısı Bengü sahne alarak birbirinden güzel eserlerini seslendirecek.

3. GÜN

Festivalin üçüncü gün etkinlikleri saat 13:30'da Cumhuriyet meydanında ortaokul ve lise düzeyi Cumhuriyet koşusu ile başlayacak ve bitiminde yine tarihi ve ata sporu olan kuşak güreşleri heyecanla takip edilecek. Festival etkinliklerinde kadınlarımız da unutulmadı ve el emeği göz nuru ile birbirinden güzel el sanatlarının yarışacağı ‘İğne Oyası ve Kese Üzeri Nakış İşleme Yarışması' da aynı yerde saat 17:00'de yapılacak.

Akşam saat 20:00'de bu kez sahneyi O Ses Türkiye yarışları ile Tosya'mızın yanı sıra Türkiye'nin sevgilisi olan Abdullah Civliz sahne alacak ve bir saati aşkın süreyle hemşerilerini sesiyle, şarkı ve türküleriyle büyüleyecek. Abdullah Civliz'den sonra ise son yıllarda isimlerinden çok ce söz ettiren Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi de festival alanını dolduran binlerce müziksevere neşeli saatler geçirtecek.

4. GÜN

Festivalin son günü festivallerin geleneksel programı olan sünnet etkinlikleri ile başlayacak. Saat 10:00'da Belediye önünden hareket edecek olan sünnet konvoyu Üçolukları'na gidecek ve burada saat 10:30'dan itibaren de sünnet şöleninde pilav ikramı yapılacak ve yeni sünnet ağası belirlenecek.

Yine saat 10:00'da ise Tosya Kastamonu yolu 7. Kilometrede bulunan atış poligonunda Ödüllü Trap Atış Yarışmaları başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Üçolukları Mesire alanında bir tarafta pilavlar yenirken diğer tarafta Tosya Musiki Derneği'nin tasavvuf korusu sahne alacak ve ardından Tosya düğünlerinin vazgeçilmez sesi Feyyaz Emir ile yeşil çayırda müzik ziyafeti verilecek.

Saat 18:30'da Cumhuriyet meydanında pilav yarışmasını saat 20:00'de Vira Cemal'in konseri ve hem konserlerin hem de festivalin kapanışını ise saat 21:30'dan itibaren sahne alacak sahnelerin billur sesi Ziynet Sali en güzel parçalarını Tosyalılar için seslendirecek ve Tosyalılara 24'ncü Festivalde buluşmak ümidiyle vedalaşacak.

23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali etkinlikleri dahilinde Gençlik Buluşmaları ve Kitap Fuarı da festivale katılan hemşerilerimizin ziyaretlerini bekleyecek.