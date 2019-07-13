25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 25 metrelik uçuruma uçan bir otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Tosya Yukarı Dikmen köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Dikmen köyünden ilçe merkezine gelmekte olan R.K. (52) yönetimindeki 06 AL 2626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 25 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu. Sarp kayalıklara çarparak duran araçta bulunan 4 kişiden hafif yaralı olan 2'si kendi imkanları ile araç içinden çıkarak yola çıkmayı başardı. Yaralı olarak kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ve jandarma ekipleri ile birlikte itfaiye ekipleri, uçuruma düşen araçtaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin halatlarla indikleri alanda araç içinde sıkışan yaralılar G.K. (77) ve F.K. (67)'yi araçtan çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla uçurumdan yukarı çıkarılarak taşınarak ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumdaki araç vinçler yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.