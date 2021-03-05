25 yıl sonra, ilk kez devlet desteğiyle ihracat yaptılar

Kastamonu'da mikro ölçekte ahşap üretimi yapan iki firma, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) sağladığı destekle ilk kez ihracat yaptı. Kastamonu'da dededen kalma işletmeyi 25 yıldır işleten firma da, KUZKA'nın danışmanlığında ilk kez yurt dışına ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda ahşap ürünlerine yönelik yapılan yatırımlar sonucunda ön plana çıkmaya başlayan Kastamonu'da iki firma, Almanya'ya ihracat yaptı. 9 yıldır düzenlediği Kastamonu Ahşap Fuarı ile ahşap ürünlerinde de iddialı olduğunu gösteren Kastamonu, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren ahşap oymacılığında ön plana çıkıyor. Bu kapsamda masif ahşap üretimi yapan iki firma, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın danışmanlığında Almanya'ya ilk ihracatlarını gerçekleştirdi. KUZKA, ihracat yapan firmalara müşteri eşleştirme, bürokratik işlemler ve tercümanlık hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık desteği sağladı. Bu destek sayesinde Kastamonu'da mikro ölçekte ahşap mobilya üretimi yapan firmalar Almanya'ya ilk kez ahşap masa ve sehpa ihracat etti. Firmalar, ihracata bundan sonra da devam edeceklerini kaydettiler.

KUZKA'nın desteğiyle ilk kez yurt dışına ihracatta bulunan firmaları ziyaret eden Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, firma sahipleri Burak İzbeli ve İlhan Karasüleymanoğlu ile görüştü. İzbeli ve Karasüleymanoğlu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Sekreter Dr. Genç, firmaların bundan sonraki süreçlerde ajanstan beklentilerini dinleyerek yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

“Mikro ölçekli iki firmamıza danışmanlık hizmeti vererek ihracat yapmalarını sağladık”

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Kastamonu, orman varlığı bakımından Türkiye'de oldukça önemli bir yerde bulunuyor. Çünkü Kastamonu'nun 3'te 2'si ormanlarla kaplı. Bu nedenle ormancılık ve orman endüstrisi de Kastamonu'da gelişmiş durumda. Dünya çapında büyük firmalarımızın yanında küçük ve orta ölçekte hem bölgeye hem de ulusala hitap eden firmalarımız mevcut. Ajans olarak yatırım promosyonu ve ön fizibilitelerle yeni yatırımları yönlendirdiğimiz gibi mevcut işletmelerimizin üretim, pazarlama ve yönetim süreçlerine de katkı sağlayarak daha rekabetçi konuma gelmelerini için çalışmalar yürütüyoruz. Yönetim Danışmanlığı ve Kaynak Verimliliği noktasında da firmalarımıza danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. İhracat danışmanlığı da Ajansımızın yönetim danışmanlığı kapsamında firmalara sunmuş olduğu hizmetler arasında yer alıyor. Firmalarımıza yönelik daha önceden ihracat konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri yürüttük. Bizzat ajans olarak bu firmalarımıza müşteri bulunması ve ihracat yöntemleri noktasında danışmanlık hizmeti sunduk. Firmalarımız daha önce hiç ihracat yapmamışlardı, böylelikle ilk ihracatlarını yapma imkânı sağlanmış oldu. Mikro ölçekte de olsa iki tane firmamızın bu ilk ihracatları oldukça önemli. Çünkü ilk ihracatta adım atmak oldukça zor. Bizler de ajans olarak bu firmalarımıza danışmanlık yaptık ve firmalarımızın yanında olduk. Bu da firmalarımız için son derece önemli bir destek oldu ve ihracatlarını gerçekleştirmiş oldular” dedi.

“KUZKA sayesinde ilk ihracatımızı gerçekleştirdik”

Almanya'ya ilk kez ahşap ürünleri ihracatında bulunan firmanın sahibi Burak İzbeli ise, “Masif mobilya üzerine üretim yapıyoruz. Butik ve el emeği özel ürünler üretiyoruz. Kullandığımız malzemelerin yüzde 80'i eski binalardan çıkan organik ömrünü doldurmuş ağaçlar. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteği sayesinde Almanya'ya ilk ihracatımızı yaptık. Bizleri yönlendirdiler. Sağ olsunlar tercümanlık, ihracat süreçlerinde bize destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Almanya ile ticaretimiz başladı. İhracat sürecinde Kastamonu'da birkaç arkadaşımız ile ortak hareket ediyoruz. Bu ihracattaki hedefimiz Türkiye'de sahip olduğumuz pazar dışında, yurt dışı pazarlara açılmak. Çünkü Kastamonu olarak ahşap işçiliğinde dünya çapında da söz sahibi olabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

İhracat konusunda gelecek talepleri karşılayabileceklerini de ifade eden İzbeli, “Hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Bundan sonra gelecek olan talepleri değerlendirebileceğimiz gibi biz de ihracata yönelik girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu konuda devletimizin, KUZKA'nın desteğini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Dedemizden aldığımız bayrağı 25 yıldır devam ettiriyoruz”

25 yıldır işlettiği firmada ilk kez Almanya'ya ahşap masa ihracatında bulunan firmanın sahibi İlhan Karasüleymanoğlu ise, “Dedemizden aldığımız bu bayrağı yaklaşık 25 yıldır devam ettiriyoruz. 25 yıldır ahşapla iç içeyiz. Enkaz diye tabir ettiğimiz çıkma keresteleri alıp üretimde kullanıyoruz. Bunların çürümeye yüz tutmuş olanlarını tekrar hayata döndürüp ekonomiye kazandırıyoruz. Biz masif üretim yapıyoruz. Üretimimizde sunta veya MDF kullanmıyoruz, el yapımı ve özel üretim ile müşterilerimizin hayal ettiklerini hayata geçiren bir firmayız” ifadelerini kullandı.

“Eski keresteleri atölyemizde işleyerek tekrar ekonomiye geri kazandırıyoruz”

Ahşap oymacılığının Kastamonu'da önem kazandığını söyleyen Karasüleymanoğlu, şöyle konuştu: “Kastamonu, özellikle 1990'lı yıllardan sonra ahşap oymacılığında bir hayli önemli bir yere geldi ve değer kazandı. Bunda ahşap malzeme yönünden Kastamonu'da sayıca fazla olan eski binaların olumlu etkisi oldu. Bir diğeri ise yapılan işlere özel anlam kazandıran eski kerestelerin kullanılmasıdır. Bu yönüyle atölyemizde işlediğimiz ağaçları tekrar ekonomiye geri kazandırıyoruz.”

KUZKA'nın kendilerine ihracat noktasında danışmanlık yaptığını da anlatan Karasüleymanoğlu, şunları kaydetti: “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın danışmanlığında geçtiğimiz günlerde Almanya'ya bir ihracatımız oldu. KUZKA, bize bu anlamda hem danışmanlık hem de ihracat süreçlerinde destek oldu. İnşallah bundan sonra da ihracatımız artarak devam edecek. Kendilerine bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz”