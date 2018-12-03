3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engellilere en büyük hediye

Kastamonu'da yaşayan engelli vatandaşların bir araya gelmesini sağlayan derneğe, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yeni bir bina hediye edildi.

Kastamonu'da 2015 yılından itibaren engellilere hizmet veren Özel Bireyler ve Aile Dayanışma Derneği, yeni binasına 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kavuştu. Dualar ile gerçekleşen binasının açılışına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve engelliler katıldı. Açılışta konuşan Vali Karadeniz, engelliler ile ilgili özel bireyler için devletin tüm imkanlarını sarf ettiğini dile getirdi.

“Bütün projelerde birlikteliği beraber sağladık”

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade etti. Babaş, "Toplum içinde yüzde 20'ye varan engelli kardeşimiz var. Onların bir takım sıkıntıları, ihtiyaçları ama bizimle yaşamaya hakları var. Onun için yapılan düzenlemeler, yerelde olsun genel de olsun bunları bütünleştirmek lazım. O zaman engelliler için erişilebilirlik oranını yükseltecek şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle engellilerin yapması gereken faaliyetler konusunda da ciddi manada onların önünde yanlarında durmaya gayret gösterdim. Engelli özel okulunun yakında yapılacağını hep birlikte görmüş olacağız. Bu özellikle aileler açısından çok önemli. Günlük ihtiyaçlarının görmeleri açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

“Dermek binamıza kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz”

Yeni dernek binalarına kavuşmanın heyecanını yaşayan Özel Bireyler ve Aile Dayanışma Derneği Başkanı Özer Hızarcıoğlu da, "Dermek binamıza kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Kendilerine desteklerinden dolayı minnettarız. Bizleri yalnız bırakmayan tüm özel birey dostlarına, yardımseverlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından dualarla binanın açılışı gerçekleştirildi.