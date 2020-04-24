3 boyutlu yazıcıdan maske üretip sağlıkçılara hediye etti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İlkokul 3. Sınıf Öğrencisi Aykut Altınöz, üç boyutlu yazıcıdan siperli maske üreterek sağlıkçılara hediye etti.

İnebolu Mustafa Şerbetçi İlkokulu'nda okuyan ve uzun süredir 3 boyutlu yazıcıda çalışmalar yapan Aykut Altınöz ile öğretmeni Hakan Konur maske üretti.

Yaptığı maskeleri öğretmeni aracılığı ile İnebolu Devlet Hastanesi Müdürlüğü'ne gönderen Aykut Altınöz, ayrıca görüntülü olarak gönderdiği mesajda, “Bu zorlu süreçte sizlere destek olmak için öğretmenimle bir maske projesi başlattık, bu zorlu süreç dolayısı ile tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, sizlere kolaylıklar diliyorum” dedi.

Maskeleri teslim alan İnebolu Devlet Hastanesi Müdürü Süleyman Kılıçaslan ise, “Bu süreçte yanımızda olduğunuzu bilmek bizi gerçekten mutlu etti. Bizler tıbbi anlamda desteklenince hep daha mutlu oluyoruz, hem de sıkıntı çekmeden bu süreci atlatacağız” diye konuştu.

Aykut Altınöz'ün Öğretmeni Hakan Konur da, “Uzun süredir Aykut ile üç boyutlu yazıcıda çalışmalar yapıyoruz. Siz sağlık çalışanlarımızı korunmanız amacıyla öncelikle Aykut'un üretimi olan 20 tane maskeyi teslim ediyoruz. Bu çalışmanın devamını getireceğiz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.