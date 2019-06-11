3 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da İsfendiyar Mahallesi'nde 1 işinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi mevkisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cevat Ahatoğlu (28) hayatını kaybetmiş, Mert G. ve Nuray D. ise yaralanmıştı. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen A.Ş, S.T. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ş, S.T. ve F.B. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.T. ve F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.