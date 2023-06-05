İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu'ndan komşuları ve yakınları haber alamadı. 3 gündür haber alınamayan Havva Kalaycıoğlu'nun evine giden komşuları, Kalaycıoğlu'nun cenazesiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu'nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.