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3 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücüye 8 yıl hapis cezası

Kastamonu’da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yapılan yargılamada mahkeme heyeti, sürücüyü 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kastamonu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yapılan yargılamada mahkeme heyeti, sürücüyü 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davaya “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuksuz yargılanan Uğur Ç. ile avukatı katıldı. Duruşmadaki savunmasında Uğur Ç., böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek, “İstemeyerek olan bir şey. Böyle bir şeyden burada bulunmaktan dolayı üzgünüm” dedi.


Bayram ziyareti için İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiğini anlatan Uğur Ç., “Piknikte 2-3 bardak alkol aldım. Çok alkollü değildim. Zemin ıslaktı, virajı alamayınca bir anda araç kaydı. Hava da yağışlıydı. Araç toparlamaya çalışırken kaza oldu. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim, üzgünüm” diye konuştu.


Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Uğur Ç.'nin 2 yıl süreyle ehliyetine el koydu.



Olayın geçmişi


Kaza, 2016 yılının Ramazan Bayramı'nda piknikten dönen Uğur Ç. (29) yönetimindeki 37 KF 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Tosya'da Özboyu köyü mevkisinde devrilmiş, kazada sürücünün yanında bulunan Erdinç (27) ve Eyüp Sabri Çılgınoğlu (8) olay yerinde, İbrahim Çılgınoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sürücü ile Cafer (28) ve Kenan Çılgınoğlu (22) da yaralanmıştı.

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