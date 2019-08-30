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30 Ağustos kutlamalarında Yağız bebek, ilgi odağı oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Yağız bebek, davete katılanların ilgi odağı oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Yağız bebek, davete katılanların ilgi odağı oldu.


Tosya ilçesinde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına annesi Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Gülşen Çivici ile birlikte katılan Yağız bebek, kutlamaların ilgi odağı oldu. Annesi ile birlikte Kaymakamlık Makamına gelen Yağız Çivici, tebrikata girdi. Yağız bebeği gören Kaymakam Deniz Pişkin, onunla bir süre ilgilendi. Kaymakam Deniz Pişkin'in ilgilenmesiyle neşelenen Yağız bebek, yerde zıplayarak bir süre eğlendi. Daha sonra Belediye Başkan Vekili Mustafa Mola, yanına gelen Yağız bebekle yakından ilgilendi.

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