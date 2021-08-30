İhlas Haber Ajansı

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30 Ağustos Zafer Bayramı Hanönü'de coşkuyla kutlandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 30 Ağustos Zaferinin 99.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.


Hanönü 'de Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Jandarma Astsubay Çavuş Sevim Sinap, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Çelenk sunma töreni sonrası İlçe Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Hasan Ali Kurt, tebrikleri kabul etti.


Törene İlçe Kaymakamı Hasan Ali Kurt, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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