Kastamonu'da uygulanan “Kastamonu Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 30 bin çilek fidesi toprakla buluştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yürütülen ve proje bedelinin yüzde 50'si çiftçiler tarafından karşılanan Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 30 bin adet Albion nötr gün çeşidi çilek fidesi, 500 kilogram malç naylonu ve 5 bin metre damla sulama borusu çiftçilere dağıtıldı. Proje kapsamında Küre'de 2 dekar, Seydiler'de 1,5 dekar ve Pınarbaşı'nda 1,5 dekar olmak üzere toplam 5 dekar çilek bahçesi kuruldu. Dağıtım esnasında çiftçilere çilek fidelerinin nasıl dikileceği ve yapılacak bakım çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Çilek fidesi dağıtımı esnasında açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, “İlimizde yıllardan beri çilek yetiştirildiği, ilimizin havasının ve suyunun temiz olması, fazla ilaç ve gübre kullanılmaması nedeniyle çok kaliteli çilek ürünü elde ediliyor. Diğer illerde çilek bitmek üzere iken ilimizde son turfanda üretim yapılması gibi nedenlerle pazarlama sorunu yok. Üretim yapan çiftçilerimizin memnuniyetlerini gözlemledik. Bu tüm yorgunlukları çıkartıyor, bu tür çalışmalar önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi.