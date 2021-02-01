30 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan iki hırsız tutuklandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde araçların akülerini çaldıkları gerekçesiyle polis ekiplerince 30 saat kamera kaydı izlenerek yakalanan ve gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Daday'da Merkez Mahallesinde araçlarının akülerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili olarak çevrede yaptıkları inceleme sonucunda 10 MOBESE kamerası ile 9 iş yerine ait kamera görüntülerine ulaştı. Olayın öncesine ve sonrasına ait kameraların kayıtlarına el koyan polis ekipleri, yaklaşık 30 saat boyunca video kaydı izleyerek olaya ait 250 araç belirledi. Belirlenen 250 araç, polis ekiplerince tek tek sorgulanarak hem şahısların kimlikleri hem de olaya karışan aracın plakası tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, araçların aküsünü çaldığı ileri sürülen M.K. ile daha önceden birden fazla hırsızlık olayına karıştığı belirlenen N.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler M.K. ve N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Araçların aküsünü çaldığı iddiasıyla M.K. ve N.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çalınan akülerin polis ekiplerince bulunduğu ve sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.