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30 saatlik görüntüyü tarayarak akü hırsızlarını yakaladılar

Kastamonu’nun Daday ilçesinde araçların akülerini çalan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameralarını 30 saat boyunca izleyen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde araçların akülerini çalan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameralarını 30 saat boyunca izleyen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Daday'da Merkez Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, araçlarının akülerinin çalındığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aküsü çalınan araçlar üzerinde incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik ve kent kameralarını inceleyen polis ekipleri, 30 saatlik görüntüleri tarayarak görüntülerdeki 250 aracı sorguladı. Yapılan incelemenin ardından aküleri çaldığı belirlenen M.K. ve daha önceden birden fazla hırsızlık olayına karıştığı belirlenen N.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çalınan akülerin ise polis ekiplerince sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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