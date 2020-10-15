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30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki sağlık ocağında 30 yıldır hizmet veren Dr.

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki sağlık ocağında 30 yıldır hizmet veren Dr. Nurten Arı'ya esnaf odalarından teşekkür plaketi verildi.


Sağlık Bakanlığının zorunlu hizmet yükümlülüğü kurası ile Tosya ilçesine atanan ve 15 Ekim 1990 yılından itibaren Tosya'da Harsat Mahallesinde Sağlık Ocağında hekimlik görevini sürdüren Dr. Nurten Arı'ya, hizmetinin 30'uncu yılında esnaf odaları tarafından teşekkür plaketi verildi.


Dr. Nurten Arı'yı Sağlık Ocağında ziyaret eden Deri Tabak Eşyası Odası Başkanı Nurettin Küçüktuzsuz, Terziler Odası Başkanı Mehmet Erzayın, Dokumacılar Odası Başkanı Recep Taş, Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, Madeni Eşya Odası Başkanı Ali Osman Kıbışoğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Sadık Yaman ve Kese Kuşak Odası Başkanı Seyfi Bektaş, ilçeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Dr. Nurten Arı ile bir süre sohbet eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tosya'daki 30 yıllık hizmeti nedeniyle Dr. Arı'ya teşekkür plaketi verdi. Ardından pasta kesildi.

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