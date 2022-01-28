35 kilometrelik yolu 12 saatte aşarak yardım bekleyen hastayı kurtardılar

Kastamonu'nun Küre ilçesinde solunum problemi yaşayan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin 12 12 saat süren çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesi Çaybükü köyünde yaşayan ve solunum problemi yaşayan Yakup Akay, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. 2,5 metreye yaklaştığı bölgeye ambulansın ulaşamaması sebebiyle UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. UMKE ve AFAD ekipleri, Küre ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çaybükü köyüne ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, 35 kilometrelik zorlu yolu 12 saatte güçlükle aşabildi. Kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığı bölgede İl Özel İdaresi ekipleri de destek verdi. Yakup Akay, 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak tedavisi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kurtarma olayı ise İnebolu ilçesinde yaşandı. İnebolu ilçesine bağlı Salcıoğlu köyünde yaşayan 78 yaşındaki tansiyon hastasının ilaçları bitti. İlaçları biten tansiyon hastası yaşlı kadın, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çatalzeytin ilçesinde de yolları kar yağışı sebebiyle kapanan Kavaklı köyünde yaşayan ve hasta Mahir Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri, yer yer kar kalınlığının 1,5 metre ulaştığı Kavaklı köyü yolunu aşabilmek için çalışma başlattı. Devlet Su İşleri, Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait iş makineleri ile köyün yolu açıldı. Ekiplerin mücadelesi ile ulaşılan Mahir Öztürk, ambulans ile Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.. Yapılan müdahale sonrası Mahir Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.