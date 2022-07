35 yıldır sokak sokak gezip ekmek parasını bıçak bileyerek çıkartıyor

Kastamonu'da 35 yıldır bıçak bileyerek yaşamını idame ettiren 68 yaşındaki Ahmet Terzi, mahalle mahalle gezip ekmek parasını bilek gücüyle çıkartıyor. Yaşlı adam, bıçak bileyerek elde ettiği gelirle torununun eğitimine katkı sağlıyor.

Kastamonu'da yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Terzi, seyyar arabasıyla 35 yıldır mahalle mahalle gezerek körelen bıçakları biliyor. Bıçak bilerken türkü söyleyerek müşterilerini şenlendiren Terzi, kentte bıçağını biletmek isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Vaktini boşa harcamayı sevmediğini söyleyen Terzi, bıçak bilemediği zamanlarında ise odun taşıyıp, kamu kurumlarına giderek ayakkabı boyadığını, kazandığı para ile torununun eğitimine destek sağladığını söyledi. Yaşı sebebiyle çalışmanın yorucu olduğunu belirten Terzi, vatandaşlara hizmet etmek amacıyla çalıştığı için yorulmadığını belirtti.

"Kazandığım parayla torunumu okutuyorum"

Kentin her noktasına giderek bıçak bilediğini belirten Terzi, “Emekli olduktan sonra 35 senedir bıçak biliyorum. Allah'ın izniyle, her zaman mahalle mahalle gezip eşi dostu ziyaret ederek türbe yakınlarında bıçak biliyorum. Kastamonu'muzun her bir tarafını mahalle mahalle gezerek bıçak bileyerek ekmek paramı çıkartıyorum. Kazandığım para ile torunumu okuyorum. Çalışmak ve hareket etmek yorar, ama bu benim için yorgunluk değil, vatandaşa hizmettir. Kamu dairelerinde ayakkabı boyuyorum, ne verirlerse alıyorum, üçe beşe bakmıyorum. Gece gündüz demeden mahalle mahalle gezip odun taşıyıp, ayakkabı boyayarak vatandaşımıza hizmet ederdim. Her taraftan beni arayıp 'bıçağım köreldi' diyen vatandaşlarımızın bıçağını bilerim. Ben hiç sağlam bıçak bilemem. Bir gün alilik Konağının yakınlarına, Olukbaşı'nda, başka günlerde Salıpazarı ve Kuzeykent mahallelerini gezerek bıçak biliyorum” dedi.