Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nda 4 gün süren "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" sona erdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçeçi Türk Ocakları önünde 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 102. yıl dönümü kutlamalarının ardından başlayan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, il merkezinde sona erdi. 4 gün boyunca zorlu yollardan geçerek 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu arasındaki İstiklal Yolu'nda yürüyen katılımcılar, Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile vatandaşlar tarafından il merkezindeki Kışla Parkı girişinde karşılandı. Burada yürüyüşe katılanlara Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri de eşlik etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlara şehir merkezinden geçerken vatandaşlar tarafından konfeti ve çiçekler atıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada gerçekleştirilen kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından marşlar söylendi. Mehteran gösterisinin ardından manatçı Ufuk Uğuriş kahramanlık türküleri seslendirdi. Kapanış programında Vali Avni Çakır tarafından yürüyüşe katılanlara katılım belgesi ile İstiklal Madalyası takdim edildi.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, İstiklal Yolu'nun önemine dikkat çekerek, “Geçen yıl da Küre'ye kadar olan kısmını yürümüştüm. Gerçekten bu güzergahı yürüyenler müthiş bir saygıyı, hürmeti, övgüyü, onuru hak ediyorlar. Bu ecdadın izi, ecdadın yolu. Bir memlekette ecdadından torunlarına kalacak en büyük miras. Geçen yılın iki üç katı bir coşkuyla kalabalıkla yürüdük. Seneye inşallah bu kalabalığın iki katından fazla bir kalabalıkla yürüyeceğiz. Eşim de sağ olsun arkadaşlarıyla beraber 95 kilometreyi başlangıç noktasından itibaren yürüdü. Kastamonu'da yaşayan, eli, ayağı tutan, sağlığı yerinde olan her Kastamonulu evlatlarına güçlü bir miras bırakmak istiyorsa bu madalyanın onuru çok büyük. Evinize asacağınız İstiklal Yolu Yürüyüş Öadalyası bence evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miraslardan bir tanesi. Her Kastamonulunun evinde bu madalyadan bir tane olması lazım” diye konuştu.

Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da, İstiklal Yolu'nun önemine değinerek yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

3 yaşındaki kızıyla yürüyüşe katılan Ayşe Kocaçolak, “İstiklal Yolu'na bu yıl da katılım gösterdik. Geçen yıl da katılmıştık. Kızım geçen yıl kucakta idi ama bu yıl biraz yürüdü. Çok şükür sonlandırdık, mutluyuz. Biraz yorgunuz ama gururluyuz” şeklinde konuştu.

Şerife Bacı'nın da çocuğuyla birlikte kağnı aracıyla mühimmat taşırken donarak şehit olduğunu hatırlatan Ayşe Kocaçolak, “Bu duyguları yaşamak adına bizler de önceki yürüyüşler gibi bu yıl da katıldık. Kızımıza da bu duyguyu aktarıyoruz. Farklı bir duygu, manevi bir duygu, bunu yaşamak bizim için çok güzeldi. Zorluğunu da yaşıyoruz ama onların zor şartlarda yürüdüğü gibi bizler yürümedik. Yine de günümüz şartlarında bize göre zordu. Allah onlardan razı olsun, haklarını helal etsinler” ifadelerini kullandı.