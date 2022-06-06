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4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Üstatlar Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kudret Karebeyoğlu'ndan (88) 4 gündür haber alınamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Karabeyoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Karabeyoğlu'nun 4 gün önce hayatını kaybettiği iddia edildi.


Taşköprü Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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