4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları Kastamonu'da başladı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali, her yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Belediyesi'nin katkılarıyla Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda 4. Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali başladı. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara 10 ilden 75 sporcu katılıyor. Kıyasıya mücadele sahne olan yarışlarla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, yarışların oldukça keyifli başladığını belirterek, “Hava çok güzel. Bugün 600 yıllık bir geçmişi olan geleneksel kızak yarışlarının dördüncüsünü Ilgaz'da gerçekleştiriyoruz. Gayet güzel başladık. Dün arkadaşlarımız değerlendirme toplantısını yaptı. Bugün de yarışlara başladık" dedi.

"75 sporcu katılıyor

Ilgaz'ın Türkiye'nin ve Kastamonu'nun yüce bir dağı olduğunu belirten Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç ise, “Şu anda 4. Geleneksel Kızak Yarışları'nı Ilgaz Dağı'nda yapıyoruz. 1 hafta önce Artvin'de yapmıştık. Güzel bir dağ, güzel bir yer, güzel bir hava inşallah güzel bir şekilde de biter. 75 sporcu katılıyor. Kızak yarışlarımız başladı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Türkiye'nin yüzünün aynası olmaya devam ediyor. Geleneksel sporları geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gençler bu sporları yaparak atalarının sporlarına da sahip çıkıyor. Gençlerimizi internet köşelerinde kahve köşelerinden alıp buralarda spor yapmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Kergel: "Çok güzel bir yarışma"

Giresun'dan yarışlara katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Şaban Kergel adlı sporcu da, “Çok güzel bir yarışma, herkesin gelip yapabileceği, gençlerimizin gelip katılabileceği güzel bir yarışma. Yarışmaları beğeniyoruz. Böyle bir yarışma düzenledikleri için de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışların, gün sonunda tamamlanarak dereceye girenlere ödülleri verilecek.