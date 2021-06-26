4 ülkenin öğretmenleri, uzaktan eğitim deneyimlerini paylaştı

Telekonferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda öğretmenler, bilgi, beceri, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve uzaktan eğitim deneyimlerini paylaştı.

İspanya Devleti Üniversite Bakanlığı Imoned Projesi kapsamında öğretmenler, telekonferans şeklinde bilgi, beceri, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve uzaktan eğitim deneyimlerini birbirleriyle paylaştı. Uzaktan eğitim projesi kapsamında Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya'nın ortaklığında Erasmus projesinin üçüncüsü toplantısı da telekonferans şeklinde gerçekleştirildi.

Ortak ülkeler tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilerek sunum halinde paylaşıldı. Telekonferans şeklinde düzenlenen toplantıda görüş alışverişinde bulunan öğretmenler, çevrimiçi öğrenme ortamları ile bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları anket haline getirdi. Öğretmenler, yaptıkları bu çalışmaları birbirleriyle paylaşarak deneyimlerini arttırdı.

Ardından Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan sonuç raporu ortak ülkelerle paylaşıldı. Yapılan anket çalışmaları hakkında projeye katılan ülkelerin öğretmenleri görüş bildirdi.