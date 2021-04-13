400 metre bakır kablo çalan 4 kişi tutuklandı

Tokat'tan Kastamonu'ya gelerek 400 metre bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmayakası köyü mevkiinde telefon hatlarının kesilerek kabloların çalındığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kabloların çalındığı alana 500 metre mesafede 60 AC plakalı kamyonetin içinde bir kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler, çevrede yaptıkları aramada 400 metre bakır kabloyu rulo halinde bularak, bir şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olay yerinden ormanlık arazi içine doğru yaklaşık 3 kilometre alanda kar üzerindeki ayak izleri takip edilerek, 3 şüpheli daha yakalandı.

Jandarma ekiplerince çevrede yapılan aramada ise 400 metre bakır kablo ile 1 adet kablo kesme makası, 1 adet spiral kesim aleti, 1 adet tırmanma aparatı ve 15 metre halat ile 3 çift eldiven ele geçirildi.

Tokat'tan geldiği belirlenen şüpheliler A.B., O.N., S.D. ve H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.