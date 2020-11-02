41 milyon TL'ye mal olacak Millet Bahçesinin yapım ihalesi sonuçlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan ve 41 milyon TL'ye mal olması beklenen Millet Bahçesinin yapım ihalesi sonuçlandı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 21 Eylül'de ihalesi yapılan Millet Bahçesinin yapım ihalesinin sonuçlandığını belirterek, eski Belediye Hizmet Binası'nın da yıkım kararının alındığını kaydetti.

Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan 240 dönümlük arazi üzerine projelendirilen Millet Behçesi'nin yapım ihalesi neticelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ihale, 41 milyon 290 bin TL'lik teklifin sahibi Azra Enerji İnşaat A.Ş.'de kaldı.

Kastamonu Belediyesi ekiplerince hazırlanan Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesinin netleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, hedefin yeni yaşam alanlarıyla nefes alan bir şehir ortaya çıkartmak olduğunu ifade ederek, “240 dönüm üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesi şehrimize değer katacaktır. 41 milyon TL'lik dev bir projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız koordineli çalışma neticesinde Kastamonu'muza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine eski Belediye Binamızın yıkım kararını aldık. Buraya da Kastamonu'muza yakışır bir park ve otopark planımız var. İnşallah yeni yaşam alanları ve yeni projelerle nefes alan bir şehir hedefine doğru yürüyeceğiz” dedi.

“Hep birlikte başarabiliriz”

Şehrin hızlı bir betonlaşma dönemi geçirdiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Hayatımıza betonun girmesiyle birlikte Kastamonu'da hızlı bir çehre değişimi olmuş. Bu son yıllarda yüksek katlar ile de zirve noktasına ulaştı. Nefes almak için yeni adımlar atmalıyız. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Çok uzun süredir söylüyorum. Toprakla barışmalıyız. Üretmeliyiz. İstediğimiz de yapamayacağımız iş yok. Yeter ki birlik olalım. Birlikte hareket edelim. Bizler de şehrin yöneticileri olarak yeni yaşam alanları oluşturmalıyız ki bu doğrultuda devasa projeleri Kastamonu'muza kazandırıyoruz. Önümüzdeki süreçte de hedeflerimize yönelik yeni projeleri bir bir Kastamonu'muza kazandıracağız.” diye konuştu.

En kısa zamanda başlanacak

Millet Bahçesinin ihalesinin 21 Eylül tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Konuyu yakinen takip ettik. Sonuçta 41 milyon 290 bin TL'lik dev bir projeden bahsediyoruz. Bu proje şehrimiz adına büyük önem taşıyor. İş teslimiyle birlikte hızlı bir çalışma başlayacaktır. Süreci dün olduğu gibi bugünde yakinen takip ediyoruz.”