İhlas Haber Ajansı

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5 asırlık camide, depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu

Kastamonu’da bulunan tarihi Nasrullah Camii’nde, cuma namazı öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kastamonu'da bulunan tarihi Nasrullah Camii'nde, cuma namazı öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Kastamonu'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu. 517 yıllık Nasrullah Kadı Camii'nde cuma namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlar, hayatını kaybeden depremzedeler için dua etti.

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