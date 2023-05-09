5 aylık bebek evinde ölü bulundu: Anne gözaltına alındı

Kastamonu'da 5 aylık bebek evinde ölü olarak bulundu. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin annesi ise gözaltına alındı.

Olay, Kastamonu'nun merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin G.'nin 5 aylık kız bebeği Esmanur ölü bulundu. Yasemin G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından minik bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından evde incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Anne Yasemin G. ise ekipler tarafından şüphe üzerine gözaltına alındı. Küçük Esmanur'un kesim ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.