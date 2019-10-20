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5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 bin adet Gerica hep ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu hap geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine yapılan takip sonrasında Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde şehir girişinde bir araç durduruldu. Narkotik ekiplerince araçta yapılan aramada 5 bin adet Gerica hep ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.Ç., K.S. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç., K.S. ve M.K, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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