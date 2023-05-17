5 farklı ülkeden gelen temsilciler Kastamonu'daki tohum bahçelerini gezdi

Türki cumhuriyetlerden Kastamonu'ya gelen temsilciler, tohum bahçeleri hakkında detaylı bilgi edindi.

Tarım ve Orman Bakanlığının partneri olduğu Orta Asya'da Çevresel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik İçin Orman Restorasyonunun İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde Türki cumhuriyetlerden gelen temsilciler, Kastamonu'yu ziyaret etti. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan Kastamonu'ya gelen heyet, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün misafirliğinde Taşköprü Muzaffer Terzi Fidanlık Müdürlüğünü gezdi. Fidanlıkta tohum bahçesi hakkında bilgi alan heyet, çalışmalar ile ilgili bilgi sahibi oldu.

Heyete, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile Bölge Müdür Yardımcısı Meryem Burçin Irmak ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ercan Şen de eşlik etti. Ayrıca heyete, arazide tohum mesceresinden ve tohum bahçesinden örnekler verilerek anlatımda bulunuldu.