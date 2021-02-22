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5 gün süren esareti el birliğiyle bitirdiler

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen arıza nedeniyle köylüler imece usulü birlikte çalışarak arızayı giderdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen arıza nedeniyle köylüler imece usulü birlikte çalışarak arızayı giderdi.


İnebolu'ya bağlı Yeşilöz Mahallesinde kar yağışı sonrasında enerji nakil hattındaki arıza nedeniyle 5 gündür yaşanan elektrik kesintisi mahalle halkını zor anlar yaşattı. Aralarında elektrik dağıtım şirketi emeklisi bir kişinin de bulunduğu 10 mahalleli bir araya gelerek elektrik arızasını gidermek için çalışma başlattı. Çalışma ile kopan kabloyu tamir eden mahalleli, daha sonra şalteri açıp mahalleye elektrik verdiler. 5 gün sonra elektriğe kavuşan Yeşilöz Mahallesi'nde vatandaşlar sevinç yaşadı. Mahalle halkının elektrik hattında yaptığı çalışma ise drone ile de havadan görüntülendi.

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