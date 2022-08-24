500'ün üzerinde eserin yer aldığı sergiye yoğun ilgi

Kastamonu (İHA) – Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı etkinlikleri çerçevesinde çeşitli formda şapkalardan kitre bebeklere, kuklalardan resimlere kadar 500'ün üzerinde eserin yer aldığı karma sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde karma sergi açıldı. Resim, yöresel bebekler, el işi ürünler ve yöreye özgü kıyafetlerin yanı sıra, Anadolu'daki şapka kültürünü yansıtan şapkaların yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. 500'ün üzerinde eserin sergilendiği karma serginin açılışını da kadınlar yaptı. Açılışın ardından davetliler, sergi alanını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

sergide halkoyunları sergileyen öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri de seslendirildi.

Sergiye Kastamonu Valisi Avni Çakı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik'in yanı sıra, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.