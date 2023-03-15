50'den fazla kişi yakalanmıştı, 'yıldırım operasyonu'nun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da 4 aydır devam eden soruşturma çerçevesinde 57 ayrı adrese düzenlenen 'yıldırım operasyonu'ndan gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 4 aydır sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 57 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslara ait İnebolu ilçesinde 40, Kastamonu il merkezinde de 17 adreste arama yapıldı. 426 personel ve 5 narkotik arama köpeğinin katıldığı 'yıldırım operasyonu'nda 50'den fazla şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, gözaltına sürelerinin tamamlanması ve emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İnebolu Adliyesine sevk edildi.