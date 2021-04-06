533 anne ve anne adayına ‘narko rehber' eğitimi verildi

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 533 anne ve anne adayına yönelik ‘narko rehber' eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Kastamonu'da devam ediyor. Proje kapsamında Taşköprü'de bulunan öğretmen, kurum çalışanları ve ev hanımlarına ‘narko rehber' eğitimi verildi.

Eğitimlere öğretmenler, kurum çalışanları ve ev hanımı anne ve anne adayları katıldı. Eğitimler, özellikle annelerin uyuşturucuyla mücadeleye dahil etmek, genel kolluk görevlilerine destek olmalarını sağlamak ve farkındalık uyandırması amaçlanıyor.

Ayrıca ekipler, Taşköprü'nün yanı sıra Araç, Daday, Hanönü ve Seydiler ilçelerinde de kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarına yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu eğitim verdi.

Eğitimlere şu ana kadar Araç, Daday, Hanönü, Seydiler ve Taşköprü ilçelerinde toplam 533 anne ve anne adayı katıldı.

Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.