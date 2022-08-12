İhlas Haber Ajansı

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6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi, jandarma tarafından yakalandı

Kastamonu’da, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu'da merkez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan A.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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