60 milyon liralık kayak tesisi açılıyor

2013 yılında yapım çalışmalarına başlanılan ve şu ana kadar yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılan 4 bin 300 metre uzunluğunda telesiyej tesisini de içerisinde bulunduran Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Kayak Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla hizmete açılacak.

Vali Yaşar Karadeniz, hafta sonu hizmete açılacak olan Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Kayak Merkezi'nin, diğer kayak tesisleriyle yarışabilecek duruma geleceklerini söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz'e, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ile teknik elemanlar ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

12 Ocak Pazar günü saat 13.00'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılması planlanan Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Mekanik Kayak Tesisleri yolu ve çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde gören Vali Karadeniz, Milletvekilleri Köylü ve Çelik ile Genel Sekreter Karahasan, yetkililerden bilgiler alarak, ayrıca teleferik ile gezinti yaptı.

“Tesiste 4 bin 300 metre uzunluğunda telesiye sistemi kuruldu”

Bu yıl Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin diğer emsalleri ile çok rahat yarışabilecek kayak tesisine sahip duruma geldiğini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, “2013 yılında yapımına başlanan Ilgaz Yurdun Tepe Kayak Merkezi, İl Özel İdaremiz tarafından bu yıl itibari ile tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ilgaz Yurdun Tepe Kayak Merkezinin bugüne kadar yapım sürecinde İl Özel İdaremizin kendi öz kaynaklarının yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto teşkilatının ve son olarak ta bu yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile yapılmıştır. Tesis bünyesinde şu anda 4 bin 300 metre uzunluğunda bir telesiye sistemi kurulmuştur. Bu sistem son derece modern, altışar koltuklu kapalı sistem ile desteklenen hidrolik mekanizmalara sahip bir sistem. Yine tesis bünyesinde şu anda iki tane kafeterya hizmete alınmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kalkınma Ajansının desteği ile olan üçüncü bir kafeteryamızın yapımına da bu yıl ilkbahar aylarında başlanacak ve önümüzdeki sezona bu süreçte tamamlanmış olacak dolayısıyla üç kafeterya hizmete alınmış olacak” dedi.

“Ilgaz Dağı, diğer emsalleriyle yarışabilecek duruma geldi”

Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezinin diğer emsalleriyle yarışabilecek duruma geldiğini vurgulayan Vali Karadeniz, “Bir başka önemli yatırım da tesis kadar Ilgaz Dağı Milli Parkının bölgesinden buraya olan 6 kilometrelik yol yapımıdır. Bu yolda bu yıl itibari ile hizmete alındı. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sağlamış olduğu katkılar bu yol yapımında kullanıldı. Bu yıl artık Ilgaz Dağı Milli Parkı diğer emsalleri ile çok rahat yarışabilecek kayak tesisine sahip olmuş durumda. Ankara'ya sadece 2 saat uzaklıkta, İstanbul'dan uçakla 1 saatte, kara yoluyla da 5 saatte ulaşılabilecek bir mesafede tüm kayak severleri bekliyor. Pazar günü hep birlikte tesisimizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

“Her yapılan çalışma, turizm kenti olma yolunda atılmış bir adımdır”

Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Kayak Merkezi yatırımına şuana kadar 60 milyon lira harcadıklarını belirten Vali Karadeniz, “Şu ana kadar buraya yapılan harcamaların tutarı yaklaşık yolla birlikte 60 milyon TL'ye yaklaşmış durumda, bunun 10 milyon TL'lik kısmı İl Özel İdaremiz öz kaynaklarından harcanmıştır. Ilgaz Dağı Milli Parkının olduğu alan şuanda kış sezonunda artık yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda ve artık insanlar özellikle hafta sonu ve sömestr tatilinde telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşmaktaydı. Hem oradaki bu sıkışıklık ortadan kaldırılmış olacak hem de Ilgaz Dağının kış turizminde kapasitesi arttırılmış olacak. Bu kapasite artışı da tabii ki buraya daha fazla ziyaretçi, daha fazla gelir demektir. İlimizde yapılan tüm bu çalışmaların her biri turizm kenti olma yolunda atılmış birer basamaktır. Her basamak atıldığında da Kastamonu biraz daha yol alıyor” şeklinde konuştu.

“Artık bizde kayak turizminde yarışa katılmış durumdayız”

Konaklama sayılarında çok önemli artışlar olduğuna dikkati çeken Vali Karadeniz, şöyle konuştu:

“Hakikaten yapılan yatırımlar Kastamonu'ya daha fazla ziyaretçinin gelmesini sağlıyor. Kastamonuluya ne katkısı olur diye soruyorsak eğer burada da işte bizim kendi halkımızın, ilimizin iş adamlarının yatırım yapmalarına bağlı. Gelenlere hizmet sunuldukça o hizmetin karşılığı alınacaktır zaten Kastamonu merkezinde de konaklama tesislerinde ki doluluk sayısının artmış olması bunun ilk başta sağlanan getirileri. Özellikle gelenlerin başta bizim pastırmamız ve çekme helvamıza olan talepte son zamanlarda çok büyük artışlar var. Kastamonu iyi yolda turizm yatırımları ve turizm gelişimi yönünde olumlu yönde ilerliyor bu ilerleyiş devam edecektir. Bu uzun soluklu bir yol Ilgaz ve Kastamonu bu konuda biraz daha belki diğer kayak merkezlerine göre yarışa geriden katılmış ama hızla onlara yaklaşmaktadır.”