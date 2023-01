600 yıllık coğrafi işaretli yöresel kıyafetler, binalar için ilham kaynağı oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde coğrafi işareti alınan 600 yıllık yöresel kıyafetlerindeki renkler, ilçede sokak sağlıklaştırma projesinde kullanılıyor. Hem özel hem de kamuya ait binalar ahşap desenlerle kaplanılıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle Azdavay Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Giydirme Projesi hazırlandı. Kastamonu'da doğa turizminin önde gelen ilçelerden olan Azdavay'da hazırlanan proje ile hem kamuya ait hem de özel şahsa ait binaların dış cephesi ahşap ile kaplanıyor. Bunun yanı sıra coğrafi işaret ile tescillenen 600 yıllık geleneğe sahip Azdavay yöresel kıyafetlerindeki renkler de sokak sağlıklaştırma projesi çerçevesinde binaların dış cephelerinde kullanıyor. Hem özel hem de kamuya ait binalar, ahşap ile giydirildikten sonra yöresel kıyafetler üzerinde bulunan renklerden esinlenilerek dış cephesi boyanıyor. Ayrı renge boyanan her bina çalışmalar tamamlandıktan sonra farklı bir görüntüye kavuşuyor.

İlk etabı bitmek üzere olan sokak sağlıklaştırma ve cephe giydirme projesinin ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların 2023 yılı içerisinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

“600 yıllık yöresel kıyafetlerimizdeki oluşan kültürü binalarımızda da yaşatılmasını amaçlıyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Doğa turizminde marka şehir olma yolundaki projelerimizden bir tanesi ve en önemlisidir. İlçemizdeki resmi dairelerin hepsini Azdavay mimarisinde giydirme yaparak günümüzde yaşatmak, aynı zamanda Cumhuriyet Caddesi üzerindeki her iki cephedeki bütün binalarımızı, özel şahsa ait binalarımızı da cephe iyileştirmesi yaparak, sokak sağlamlaştırmasını geçirmekti. Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesi olarak şu ana kadar Hükümet Konağı, Belediye binamız, yurtlarımız, jandarma binamız, orman işletme binamız başta olmak üzere yaklaşık resmi konutların yüzde 80'ninin cephe iyileştirmesi ve giydirmesi yapıldı. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'un büyük destekleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kabul ettirdiğimiz Cumhuriyet Caddesinin her iki cephesinde sokak sağlıklaştırma projemiz başlamış durumda. Bunun ilk etabı önümüzde hafta inşallah bitecek. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki binalarımızın giydirmeleri /gördüğünüz gibi renkli, renk cümbüşü var. Burnunda sebebi şudur. 600 yıllık geleneksel kıyafetimiz olan Azdavay yöresel kıyafetine coğrafi işaret tescil belgesi aldık. Bu kıyafetimizin bir kültürüdür bu cephe giydirme. Cephe giydirmedeki bu renklerimizin Cumhuriyet Caddesindeki çeşitli binalarına yansımasını istedik. Bu binalara ruh vermek istedik. Çünkü 600 yıllık geleneksel kıyafetimizdeki renkler bir kültür neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda şu anda başlamış olduğumuz sokak sağlıklaştırma projemizdeki bu farklı renkler, yöresel kıyafetlerimizin bu binalara işlemesidir. Yöresel kıyafetlerimizdeki ruhun o binalarda var olmasıdır. İnşallah 2023'ün sonuna kadar tamamen projemizi bitirip, bölgemize gelen doğa turizmi amaçlı gelen ziyaretçilere özellikle ve de ilçemizden göç etmiş olan yaz dönemlerinde özellikle yoğun bir şekilde ilçemize gelen Azdavaylı hemşerilerimizin büyük beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Bu projemizin doğa turizmindeki çalışmalarımıza büyük katkı vereceğini inanıyorum” dedi.

“Projemizdeki asıl amacımız kültürümüzü yaşatmak”

Azdavay Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Giydirme Projesindeki asıl amaçlarının kültürlerini yaşatmak olduğunu vurgulayan Başkan Civelek, “Yani var olan bu geçmişimizde olan kültürümüz insanına bunu yaşatmak. Yöresel kıyafetimiz bizim en büyük değerimizdir. 600 yıllık bir geleneksel kıyafettir. Bu kıyafetleri giyen bayanlarımızın özellikle son zamanlarda bizlerinde teşvikleriyle ve yapmış olduğumuz projeler sayesinde daha cazip bir noktaya geldi. Düğünde, dernekte ya da özel günlerde giymeyenlerde giymeye başladı. Zaten birçok insanımız bu kıyafeti giyiyordu, sahiplenmiş vaziyettelerdi. Ama biz, özellikle coğrafi işaretini aldıktan sonra bu yöresel kıyafetin ilçemizdeki her dokunuşta yani her gelişmenin içerisinde bunun yer almasını istedik. Yapmış olduğumuz bu projede yöresel kıyafetlerimizin renklerini cephe giydirmede dokuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hem Türkiye'de hem de Dünyada yöresel kıyafetlerimizle anılmak isteniyoruz”

Hem Türkiye'de hem de Dünyada coğrafi işaretli yöresel kıyafetlerle anılmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Civelek, “Bundan sonra öncelikle Azdavay denilince yöresel kıyafetli 600 yıldan geleneğine bağlı yöresel kıyafetiyle yaşayan bir Azdavay, bütün turizm tesislerinde de bu kıyafetlerle çalışan bayanlarımızı var olmasını ve bütün Türkiye'ye, Dünyaya bu kıyafetle anılmak isteniyoruz” şeklinde konuştu.

“600 yıllık yöresel kıyafetlerimizdeki renkleri, dış cephe giydirmede kullanıyoruz”

600 yıllık yöresel kıyafetlerindeki renkleri dış cephe giydirmede kullanarak tarihi dokuyu yaşatmak istediklerini ifade eden Civelek, “600 yıllık geleneksel kıyafetimizin coğrafi işaretini aldıktan sonra özellikle biz, her yapmış olduğumuz yatırımda ve projelerimizde bu ruhu işlemek istiyoruz. Bunun en önemli güzel örneklerinden bir tanesi sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme projemizdir. Bu projemizde bütün özel ya da kamu binalarımızı her binayı ayrı bir renge ahşap ile kaplıyoruz, kuşaklar yapıyoruz, çerçeveler yapıyoruz. Ama binaların ana renkleri, her binanın farklı renkte olarak Azdavay kıyafetindeki renk çeşitliliğinin binaların cephesinde işlemek istiyoruz” diye konuştu.

“Projenin ilçemize renk kattığını düşünüyorum”

Azdavay'da esnaflık yapan Çağlar Karaset ise şöyle konuştu: “İlçemizin görselliği değişiyor. Buralar örnek binaydı, bunun devamının da yapılacağını biliyoruz. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. İşyerlerimizde bu sayede yenilenmiş oldu. Binaların görselliği de değişti. Doğanın şehri olmaya devam ediyoruz. İlçemizin yöresel kıyafetini temsil eden renkleri binaların cephe giydirmesinde kullanılıyor. Benim annemde bu kıyafetleri giyiyor. Şu anda da bu renkleri cephe giydirmede kullanıyorlar. İlçemize de renk kattığını düşünüyorum”.