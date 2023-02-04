600 yıllık tarihi cami ve mezarlar, defineciler tarafından talan edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 600 yıllık tarihi cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlar, defineciler tarafından talan edildi. Kaçak kazının yapıldığı bölgede hem camiye hem de mezarlara zarar verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan tarihi cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlara zarar verildi. 600 yıllık geçmişi bulunan cami ile caminin bahçesinde bulunan mezarlar, defineciler tarafından kazıldı. 1965 yılına kadar cami olarak kullanılan ve ardından atıl vaziyette kalan Cide Karamustafa Paşa Camisinin içerisinde kaçak kazı yapılmasından ötürü derin çukurlar oluştu. Ayrıca cami bahçesinde bulunan mezarlarında taşları kırıldı, bazı mezarların içerisi kazılarak zarar verildi. Köylüler, hem camiye hem de mezarlara zarar veren kişilerin yakalanması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

“Son zamanlarda hem mezarlar hem de camimize zarar verilmeye başlandı”

Tarihi camiye ve mezarlara 2-3 gün önce defineciler tarafından zarar verilerek tahrip edildiğini söyleyen Mustafa Bağ, “İçimiz acıdı, maneviyatımıza zarar verildi. İnsanlıktan çıkılmış bir şey. Gerçekten çok üzüldük. Benim dedemin mezarı da var. Onunda taşlarına zarar vermişler. Devletimizden bunları yapanları ve ilerleyen süreçte de böyle şeyler yaşanmaması için bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Bir iş için 27 Ocak'ta Ankara'ya gittiğini anlatan Bağ, “Üç gün Ankara'da kaldıktan sonra köyüme geri geldim. Bir tane hayvanım kaçmıştı, onun peşinden gittim. Yağmur, fırtına ve kar vardı. Yoldan geçerken mezarlara baktım, mezar taşlarının üzerlerinin kırıldığını fark ettim. Hemen caminin bahçesine girdim, caminin hemen önünün kazıldığını gördüm. 500-600 yıllık bu camimiz, Merzifonlu Karamustafa Paşa tarafından yaptırılmış camimiz. Üzgünüz” diye konuştu.

Caminin bahçesinde bulunan mezarların yola yakın olduğunu söyleyen Bağ, “Mezar taşının üzerinde bir beyazlık fark ettim. Hemen içeriye girip mezar taşlarına baktım ve sarıkların kırıldığını gördüm” şeklinde konuştu.

Bağ, vakit geçmeden jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulunduğunu ifade ederek, “Burada bir mezar var tarihi. O mezar bir yıl önce kazıldı. Bize sakın söylemeyin başınız derde girer dediler. Birkaç yere başvuruda bulunmama rağmen üstü örtbas edildi. Ne olduğunu anlayamadık, burası Müslüman mezarı, burada ne arıyorlar bilmiyorum. Burada daha öncesinde böyle şeyler olmazdı, hem mezarlarımız kazılmamıştı, bunlar bizlerin ataları, çok üzgünüz. Son zamanlarda bu mezarlar ve camimiz kazılmaya mezar taşları da kırılmaya başlandı. Buna bir önlem alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Tarihi camide ve mezarlarda define aramışlar”

Hem caminin hem de mezarların tahrip edilerek zarar verildiğini söyleyen köy sakinlerinden Cemil Altın ise, “Tarihi mezarlarımız vardı, onların taşları kırılmış. Sanırsam burada define aramışlar. Caminin içerisi kazılmış. Hem camiye hem de mezarları tahrip etmişler. Yakın bir zamanda olmuş bunlar ama ne zaman olduğunu tam bilemiyoruz. İnsanlık dışı” dedi.

Caminin tarihi ve eski bir cami olduğunu söyleyen Altın, “Şimdiye kadar başımıza böyle bir iş gelmedi. Ne camimiz ne de mezarlarımız kazılmamıştı. Bu camimiz Diyanet İşleri Başkanlığına kayıtlı, hatta bu camimizi tamir edeceklerdi. Daha gelmediler. İnsanlık dışı bir hareket, her yer kazılmış. Burada define aramışlar” diye konuştu.