7 kişinin yaşadığı ahşap ev, yangında kül oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 7 kişilik ailenin yaşadığı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Sefa Sokak üzerinde bulunan Adil Tekeci ve ailesinin ikamet ettiği ahşap evde gece geç saatlerinde yangın çıktı. Yangını o saatte eve gelen Adil Tekeci fark etti. İtfaiye ekiplerine haber verilen olayda 7 kişilik ailenin yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Olaya müdahale eden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

İşsiz olduğu öğrenilen hane sahibi Adil Tekeci ve ailesi, kış günü sokakta kaldı. Tekeci, yetkililerden kalacak ev ve eşya konusunda yardım beklediklerini ifade etti.