İhlas Haber Ajansı

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7.6'lık depremin hissedildiği Kastamonu'da cami avizeleri böyle sallandı

KASTAMONU (İHA) – Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.

KASTAMONU (İHA) – Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kastamonu'nun Küre ilçesinde de hissedilirken, tarihi Akşemsettin Camii'nin avizelerinin depremde sallanma anı kameralara yansıdı.


Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem Kastamonu'da da hissedildi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde cemaat, tarihi Akşemsettin Camii'nde namaz kıldıkları sırada yaşanan depremde caminin sallanan avizelerini cep telefonuna kaydetti. Camideki avizelerin sallanışı depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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