783 bin hektar ormanı bulunan Kastamonu'da, 185 bin hektar son 50 yılda ağaçlandırıldı

Kastamonu'da, Geleceğe Nefes Projesi çerçevesinde 40 bin fidan yeşertilecek. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, 783 bin hektar ormanı bulunan Kastamonu'da son 50 yıl içerisinde 1 milyar 153 milyon fidan dikilerek 185 bin hektarlık alanın ağaçlandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Projesi çerçevesinde Kastamonu'da 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Merkez Konukça köyü sınırları içerisinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende 40 bin adet fidan dikildi. Törende öğrenciler, öğretmenler, Türk Kızılay ve AFAD gönüllüleri ile dernek ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, alanda verilen fidanları toprağa dikti.

“783 bin hektar ormanı bulunan Kastamonu'da, 185 bin hektarı son 50 yıl içerisinde ağaçlandırıldı”

783 bin hektar ormanı bulunan Kastamonu'da son 50 yıl içerisinde 1 milyar 153 milyon fidan dikilerek 185 bin hektarlık alanın ağaçlandırıldığını belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, “2019 yılından itibaren tüm Türkiye'de bugünde tüm Dünya Türklerinin de iştirakiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilan edildi. Bizlerde orman teşkilatı olarak bu önemli günü tüm halkımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, farklı kesimlerden tüm katılımcıların desteği ve katılımıyla ağaç bayramı olarak kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi tüm Türkiye'mizin en iyi fidan dikimi zamanı olarak değerlendiriliyor. Tüm coğrafi bölgelerimizde bu mevsimde fidan dikmek artık çok daha verimli oluyor. O nedenle bugün tüm Türkiye'de önümüzdeki süreçte de ağaçlandırma günü olarak kutlanmaya devam edecek. Bizler, Kastamonu'da orman teşkilatı olarak dünyanın en kaliteli ormanlarına hizmet etme bilinci içerisinde görevlerimizi en layık bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kastamonu'muzun 783 bin hektar ormanı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 185 bin hektarı son 50 yıl içerisinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla kuruldu. Bu çerçevede geçmişten günümüze takriben 1 milyar 153 milyon adet fidan toprakla buluşturularak Kastamonu'nun çevresini tüm ilçelerimizin yakın çevrelerinde gördüğümüz ormanlar son 50 yıl içerisinde oluştu. Ormanların yenilenmesi sadece ağaçlandırma yoluyla olmuyor. Doğal gençleştirme yöntemleriyle de ormanlarımızın devamlılığı sağlanıyor. Ormanları koruyarak insanların nefesini koruyoruz, sağlığını koruyoruz, suyunu koruyoruz. Bu bilinç içerisinde de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte mesai mefhumu gözetmeden ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması konusunda tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Kastamonu'daki orman varlığının yüzde 20'si son 50 yılda oluştu”

Kastamonu'nun orman bakımından zengin olduğunu belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle eş zamanlı bir şekilde 81 ilimizde aynı anda milyonlarca fidan toprakla buluşacak. 2 yıl önce diktiğimiz fidanlar 1,5-2 metre kadar yükseldi. Şu anda orman varlığı bakımından Kastamonu, Türkiye'de çok güçlü orman varlığına sahip bir vilayettir. Kastamonu'daki orman varlığının yüzde 20'si son 50 yıl içerisinde dikilen fidanlar sayesinde oluştu. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Ankara yolu üzerinde Havalimanına gelirken o alandaki sağlı sollu yeşil örtü muhtemelen son 50 yıl içerisinde oluşan örtü. O yüzden bir insanın hayatı boyunca da normal şartlarda emeğinin karşılığını görebileceği muhteşem bir yatırım. En basit, en kolay yatırım yeşile, ağaca daha çok yatırım yapması olacaktır. Hem aşırı iklim değişikliği o sıcaklık farklılıklarından kurtulmak hem dengesiz yağışların etkisini en aza indirmek hem de insanların sağlık anlamında, huzur anlamında çok daha keyifli ortamlarda yaşamaları için bu tür etkinlikleri daha da arttırmalıyız. Yeşil örtümüzü çok daha fazlalaştırmalıyız. Korunması konusunda da 7'den 70'e herkese en üst seviyede yaygınlaştırmalıyız” diye konuştu.

Fidan dikiminin ardından ağaçlandırma törenine katılan katılımcılara atkı ve şapka dağıtımı yapılırken, ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuldu.