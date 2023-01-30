8 kilogram ağırlığında levrek yakaladı, 2 bin liraya alıcı bekliyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında yakalanan kilogramlık levrek, 2 bin liradan tezgahta alıcı bekliyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 8 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgahında yerini alan levrek, 2 bin TL'den satışa çıkartıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören levreğin restoranlar tarafından satın alınması hedefleniyor.

Balığı gören vatandaşların şaşırdığını söyleyen Balıkçı Fahri Gürses, "8 kiloluk levreği görenler şaşırıyor. Böyle levrek çok nadir çıkıyor, 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk. Bu balık tam 8 kilogram ağırlığında. Nadir görülen bir balık. Şu anda kilogram fiyatı da 250 TL. Balığımız bir müddet tezgahımızda görsel olarak duruyor, sonra isteyen büyük restoranlarımıza gönderiyoruz. Müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. İnsanlar fiyatını soruyor, fotoğrafını çekiyor, merakla bakıyorlar? dedi.