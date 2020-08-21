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80 yaşında korona virüse yenildi

Kastamonu’da korona virüs nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'da korona virüs nedeniyle tedavi gören 80 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da ikamet eden 80 yaşındaki Numan Kocaahmet, rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kocaahmet, hastanede korona virüs tedavisine alındı. Kocaahmet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaahmet'in cenazesi, Daday'da Selalmaz köyünde güvenlik önlemleri altında aile kabristanlığına defnedilecek.

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