80 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 80 yaşındaki vatandaş, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesi Ersizlerdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Mehmet Y.'den haber alamayan yakınları, yaşlı adamın evine gitti. Eve giren yakınları, Mehmet Y.'yi ölü buldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Y.'nin cenazesi Küre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Y.'nin ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.