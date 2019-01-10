İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kastamonu’da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Kastamonu'da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.


Olay Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Halil Sevim'den yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları komşularına haber verdi. Halil Sevim'in evine giden komşuları evin kapısını açan olmayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.


Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan incelemede 81 yaşındaki Halil Sevim'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.


Yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.