İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 bin 580 adet doldurulmuş makaron yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı tütün ve tütün yan ürünlerinin ticaretinin önlenmesine ve bu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 580 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram nargile melası, 28,5 kilogram kıyılmış tütün, 108 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılarak, haklarında idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.