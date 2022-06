9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı.

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri başladı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan törenler İnebolu Limanında devam etti. İnebolu Limanında gerçekleşen kutlamalara Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile ilçe halkı katıldı.

“Kastamonu halkı, Türk istiklal mücadelesinde çok önemli bir görevi başarı ile yerine getirmiştir”

Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Şehit Şerife Bacı'nın torunları bugün burada kurtuluşumuza giden şanlı yürüyüşümün başlangıç noktasında İstiklal meşalemizin ışığının yandığı noktada kıvançla, 101 yıllık gurur ile bir aradayız. Anadolu'nun kadim şehri Kastamonu, tarihin her devrinde her zaman üzerine düşeni layıkıyla yerine getiren müstesna bir şehirdir. Varlığında yetiştirdiği ilim alimleri, bilim insanları, zanaatkarların, sanatçıların ve birçok azimkar insanıyla bu şehir ülkemizin Türk İslam Kültür ve Medeniyetinin gelişmesine her devirde katkılar sunmuştur. Bu şehir ilim ve irfan ışığına sunduğu katkıların yanında bağımsızlık ve bütünlüğüne göz diktiğinde her türlü olumsuz koşula rağmen kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, zenginiyle, fakiriyle, her kesimden insanıyla yüce bir dağ gibi düşmanların karşısına dikilmiş, bağımsızlığına ve istikbaline uzanan elleri kırmasını bilmiştir. 1. Dünya Savaşında, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında ismi bilinen bilinmeyen kahramanlarımız, Şerife Bacılarımız, Halime Çavuşlarımız, Hamamcı Kadı Salih Reislerimiz, tarih sahnesine çıkarak İstiklal destanımızla kanlarıyla imza atmış, Anadolu'nun ebediyen Türk kültürü kalması için tarihe şanlı Kastamonu mührünü vurmuşlardır. Şüphesiz ki tarih, kahraman Kastamonu insanına, kahraman İnebolululara İstiklal Yolunda da hakkı ile şahitlik etmektedir. Amansız kış şartları soğuk, yağmur, engebeli yollar, her türlü zorlu koşullar Türk insanının çelikten iradesi karşısında yenilgiye uğramıştır. Vatan uğruna ana, baba, evlat, genci, yaşlısı topyekun bir kararlılıkla İnebolu Limanına getirilen silah ve cephaneyi, mangalarla kıyıya ulaştırmış, kıyıdan el ele kadın, çocuk, genci ve yaşlısı mühimmatları omuzlarında kağnı arabalarıyla Küre, Seydiler, Kastamonu, Çankırı güzergahından Ankara'ya Kuva-yi Milliye güçlerine ulaştırmıştır. İnebolulular ve Kastamonu halkı, Türk istiklal mücadelesinde çok önemli bir görevi başarı ile yerine getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da” sözü bu güzergahın önemini ortaya koymaktadır. İnebolu'nun destansı mücadelesi Gazi Meclisimizin 11 Şubat 1924 tarihinde çıkardığı 66 numaralı kanunla İnebolu ilçemize Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası verilmesiyle tescillenmiştir. Bizler yine bugün aynı ruh ile genci ile yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu kutlu yolu yürüyerek ecdadımızı yad edeceğiz. Bugün bu ruhla kalplerimiz onlar için atacak. Kahramanlarımızın geçtiği yollardan al bayrağımız ellerimizde şarkılarla, türkülerle, marşlarla İstiklal Yolunu yürüyeceğiz. Bugün burada Türk ulusunun çelikten iradesini bir kez daha tüm Dünyaya göstereceğiz. Yiğit İnebolular, 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Gününüzü kutlarım” dedi.

“Kurtuluşun yazıldığı tarihi yolu yürüyeceğiz”

Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı ise, “Bugün tarihin yazıldığı topraklardayız, Kurtuluşun yazıldığı tarihi bir yolun yürüyüşündeyiz. Anlamlı bir destanın gençlerimizle birlikte yarınlara daha güçlü bir şekilde ulaşabilmesi için şuurla anılması gereken bir yerdeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün o günlerde dediği, “Gözüm Sakarya Dumlupınar'a, Kulağım İnebolu'da” dediği yerdeyiz. İstiklal Madalyalı tek ilçemiz İnebolu'dayız. Çanakkale'yi, İnebolu'yu, Amasya'yı, Sivas'ı, Erzurum'u bilen Kurtuluş Mücadelesini hisseden bir gençlik İstikbalin teminatı olacaktır. Ülkemizin dört bir yanından gelen katılımcılara ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda kurtuluşun ışığına doğru inançla yürüyen tüm kahramanları hayır ile yad ediyorum. Bu topraklar için şehit olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Türkiye'yi geçmişinden aldığı ilhamla geleceğe taşımanın gayretindeyiz”

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün İnebolu ve Kastamonu için hayırlı olmasını dileyerek, “Bundan 101 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinde deniz yoluyla gelen cephanenin, İstiklal Yolu üzerinden cepheye ulaştırıldığını anlayan düşman Yunan donanması, İnebolu açıklarına 2 adet gemi gönderiyor. İnebolu'yu bu 2 Yunan savaş gemisi bombalamaya başlıyor. Ama İnebolu'daki topçu birliği azimli bir savunmayla bu iki yunan savaş gemisini püskürtüyor ve karaya çıkmalarını engelliyor. İşte bugünün önemi bu kahramanlık hadisesinden kaynaklanıyor. Bu kahramanlık nedeniyle, bugünün anısına İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü olarak kutlamaya devam ediyoruz. Bu lojistik hattın önemini Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkumandan o günlerde şöyle diyor; “Gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da.” Buranın önemi, buradaki gayret, buradaki emek, buradaki fedakarlık, buradaki vatan aşkının önemi ancak bu kadar anlamlı bir şekilde ifade edilebilirdi. Kastamonulu Şerife bacı ve nice Kastamonulu yaşlı kadın genç demeden, bu İstiklal Yolu üzerinden askerimizin ihtiyacı olan mühimmatı savaş boyunca taşıdılar. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizin, gazilerimizin mekanları cennet olsun. Onlar bu vatanı bizlere emanet ettiler. Biz bugün Türkiye'yi, geçmişinden aldığı ilhamla daha güçlü bir geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Bu topraklar, geleceğe yürüyüşümüzün ayak izleridir”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, şunları kaydetti: “Geçen hafta geleneksel hale getirdiğimiz Türk Dünyası Günleri'ni yaptık. Bu sene çerçeveyi çok daha genişleterek yaptık. 27 bölgeden gelen oldu. 20'si bağımsız Cumhuriyet, 7 tanesi de özerk bölgeydi. Sanki gurbete çıkmış teyze oğulları dayı kızı gelmişte, onlarla kucaklaşmışız gibi bir arada dolu dolu bir 3 gün geçirdik. Hemen hepsinin de dile getirdiği: Ana vatan Türkiye, abi Türkiye, baba Türkiye sözleri oldu. Türkiye'nin nasıl ki onlar için abi konumu varsa, bütün mazlum milletlerin bize bakışı da böyle. Kimliğiniz sizin kaderinizse eğer, o insanların umudunu diri tutan yerin adı Türkiye'yse, Türkiye'nin umudunu da bir zamanlar diri tutan yerin adı İnebolu'ydu. İnebolu'dan taşınan cephaneler, bağımsızlığımıza çok büyük katkı verdi. İnebolu olmasaydı İstiklal Harbimizin bir tarafı eksik kalırdı. Dün de çok ayrı bir gündü. Şerife Bacı kağnısıyla yavrusuyla cephaneyi taşıyorsa, bizi korumak için bekçilik yapan ve yine eğitim ordusuna katkı vermek için bu konuda emek veren Şerife'nin de şehit oluşunun yıl dönümüydü. Memlekette Şerifeler bitmez. Bu toprakların mayası sağlamdır, ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu topraklar, geleceğe yürüyüşümüzün ayak izi olduğu topraklardır. Daha çok uzun yıllar cumhuriyetimizin payidar kalacağına inanıyorum. Büyük gazinin gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz. Bizle beraber yürümeye devam edenler yürüyeceklerdir. İnanıyorum ki İnebolu bizimledir, Bozkurt bizimledir, Abana bizimledir. Yürüyüşümüz bu şekilde devam edecektir. Bugün burada bu kadar konuşmalarımızı yapabiliyorsak, elimizde bayraklarla dolaşabiliyorsak, İstiklalimizin sembolünü elimizde rahat rahat sallayarak caddelerde dolaşabiliyorsak bu dün verdiğimiz şehitlerdendi ve o büyük emeği veren gazilerdendir. Allah hepsinden razı olsun, mekânları cennet olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!”

Konuşmaların ardından temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşında silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu Limanına getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Heyamola oyunu gösterisi sonrasında okullar arası resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.