9 madalya kazanan geleceğin şeflerine Rektör Topal'dan teşekkür

Antalya'da gerçekleşen Gastro Antalya: Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'ndan 9 madalya ile dönen Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerini tebrik etti.

Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya: Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'ndan aldıkları derecelerle büyük başarı elde eden Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere, Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burhan Sevim, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Böyüközkök, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Ülkü Mine Önek ve Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Alper Çevik eşlik etti.

Rektör Topal, tatlı, balık, makarna, ana yemek ve pizza kategorilerinde ter dökerek 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ve 2 başarı belgesi alarak Kastamonu Üniversitesini başarı ile temsil eden öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederek, madalyaların Kastamonu Üniversitesine kazandırılmasından ötürü gurur duyduklarını ifade etti.

Öğrenciler ve akademisyenler, kendilerine verilen destekten dolayı Rektör Topal'a teşekkür etti.