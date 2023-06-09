95 kilometrelik ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü” başladı. Bir kez daha o günleri hatırlamak için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşların yapacağı tarihi yürüyüş, dört gün boyunca sürecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla Ankara'ya taşındığı ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı. Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan tarihi Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve ilçe halkı katıldı.

İnebolu'dan Kastamonu'ya kadar sürecek 4 günlük 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri de eşlik ediyor.

Atlı birlikler yürüyüşçülerin önünde bando eşliğinde yürüyüşe katılırken, Türk bayrakları ile Atatürk posterleri de yürüyüşçüler tarafından açıldı. Atlı birlikler, ilçeden geçtikleri sırada yaptıkları gösteri ilçe halkından büyük alkış topladı.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar, yürüyenleri karanfil ve konfetilerle selamladı. Ayrıca programda Şehit Şerife Bacı'nın hikayesi tiyatro oyunuyla canlandırıldı. Program çerçevesinde Türk Ocağı binası önüne gelen cephanelerin taşınması da sahnelendi.

Kahramanlık türkülerinin söylenerek 4 gün boyunca devam edecek yürüyüşte yürüyüşçüler, 95 kilometre sonunda Kastamonu'ya ulaşacak.

İstiklale giden yolda ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde katılımcılar, yürüyüşün ilk gününde İnebolu'dan Cuha Doruğu Kamp Alanı'na kadar 20 kilometre boyunca yürüyecek ve geceyi de burada kamp yaparak geçirecek.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne Antalya'dan katıldığını söyleyen bir kişi, "Yürüyüş iyi gidiyor. İnebolu'dan çıktık ve Çuha Doruğuna doğru yürüyoruz. 8 kilometre kadar yürüdük daha yolun başındayız. İnşallah 4 gün boyunca yürüyeceğim. Daha öncede yürüyüşe katıldım, 8-9 defa Kastamonu'ya geldim ve bu yolu yürüdüm. Başka yerlerdeki yürüyüşlere de katılıyorum" dedi.

Gölcük'ten yürüyüşe katıldığını söyleyen bir kişi daha, "İnebolu'dan Kastamonu'ya kadar yürüyeceğiz. 95 kilometre boyunca yürüyeceğiz. Daha önce katılmadım ilk defa bu yürüyüşe katılıyorum. Ben yürümeyi seviyorum, devamlı da yürüyorum inşallah burasını da sonuna kadar yürüyeceğim. 61 yaşındayım, inşallah sonuna kadar yürüyeceğim" diye konuştu.