95 kilometrelik ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne komandolar da katıldı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü” başladı. Bir kez daha o günleri hatırlamak için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşların yapacağı tarihi yürüyüşe komando birlikleri ile jandarma ekipleri de katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla Ankara'ya taşındığı ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı. Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan tarihi Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve ilçe halkı katıldı.

Bu yıl Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri de eşlik etti.

Atlı birlikler yürüyüşçülerin önünde yürüyüşe katılırken, komando birlikleri de ellerinde ellerin de silahlarla gösteri yaparak hareket etti. Türk bayrakları ile Atatürk posterlerinin de yer aldığı yürüyüşte komandolar ile atlı birlikler, ilçeden geçtikleri sırada yaptıkları gösteri ilçe halkından büyük alkış topladı.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar, yürüyenleri karanfil ve konfetilerle selamladı. Ayrıca programda Şehit Şerife Bacı'nın hikayesi tiyatro oyunuyla canlandırıldı. Program çerçevesinde Türk Ocağı binası önüne gelen cephanelerin taşınması da sahnelendi.

Tarihi İstiklal Yolu yürüyüşüne Edirne'den katılan yürüyüşçülerden Saliha İpekoğlu, “Burası önemli bir mekan, önemli bir olayın anması. O nedenle bende bu yaşıma rağmen bu yürüyüşe katılma gereği hissettim. Bende bu yolu yürüyeceğim. İnşallah sonuna kadar yürüyebilirim” şeklinde konuştu.

Küre Dernekler Federasyonu Başkanı Kubilay Salihvatandaş, “Bugün 9 Haziran İnebolu'nun Şeref ve Kahramanlık Günüdür. Hep beraber tüm Kastamonulular olarak İnebolu'dayız. Bugün 4 gün boyunca sürecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşündeyiz. Bu kahramanlık yürüyüşümüz. İnebolu'dan başlayıp Küre'den, Seydiler'den devam ederek Kastamonu'ya ulaşacağız. Bu vesile ile bugün bu yürüyüşe katılan herkesin kahramanlık gününü kutluyorum” diye konuştu.

Kastamonu'dan yürüyüşe katılan Dr. Alp Arslan ise, “Bugün İstiklal Yolu'nun ilk parkurunu yürüyeceğiz. 95 kilometrelik parkurun ilk parkuru Çuha Doruğunda bitiyor. Yaklaşık 20 kilometrelik parkurda gün boyu tırmanış yapacağız. Harika doğa güzellikleri arasında tarihimizi yeniden yad edeceğiz. Bu tarihi yolda arkadaşlarımızla hep birlikte beraber yürüyeceğiz” dedi.

Kahramanlık türkülerinin söylenerek 4 gün boyunca devam edecek yürüyüşte yürüyüşçüler, 95 kilometre sonunda Kastamonu'ya ulaşacak.

İstiklale giden yolda ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde katılımcılar, yürüyüşün ilk gününde İnebolu'dan Cuha Doruğu Kamp Alanına kadar 20 kilometre boyunca yürüyecek ve geceyi de burada kamp yaparak geçirecek.