Abana'da limandaki su samurları kamerada

Kastamonu'nun Abana ilçesinde limanda balıkçı barınağında görülen iki su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abana ilçesinde Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na olta ile balık tutmaya giden Mustafa Yıldırım, denizin içerisinde su samurunu fark etti. Yıldırım, nesli tükenmek üzere olan su samurunu bir süre izledi. Su samurunun iskeleye yakın bir yerde avlandığını fark eden Mustafa Yıldırım, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İki su samuru bir süre balıkçı barınağı çevresinde avlandıktan sonra gözden kayboldu.