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Abdest alırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kastamonu’da Cuma Namazına gitmek üzere abdest aldığı sırada kalp krizi geçiren Mustafa Kılıç, hayatını kaybetti.

Kastamonu'da Cuma Namazına gitmek üzere abdest aldığı sırada kalp krizi geçiren Mustafa Kılıç, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Nasrullah Camisi şadırvanında Cuma Namazına gitmek üzere abdest alan 64 yaşındaki Mustafa Kılıç, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Mustafa Kılıç, Özel Kastamonu Olukbaşı Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kılıç'ın Doğanyurt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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