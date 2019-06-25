Abdülhak Hamit İlkokulu Çok Amaçlı Salonu açıldı

SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu'nun mezun olduğu Abdülhak Hamit İlkokulu Ömer Gülamoğlu Çok Amaçlı Salonu törenle hizmete açıldı. Açılan salına Ömer Gülamoğlu'nun ismi verildi. Okulda gerçekleştirilen törene Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, SFC Entegre Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, okul idaresi ile birlikte öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, “Emek harcayan Ömer Gülamoğlu'na ve temsil ettiği firmaya teşekkür ediyorum. Kastamonu'da 22 okulumuz yıkıldı. Süratle yapmaya başladık. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına okullarımızın çoğunu yetiştireceğiz. Biz Bakanlığımızın 2023 vizyonu kapsamında dezavantajlı okullarımıza tasarım ve beceri atölyeleri planladık. İlk planladığımız okulda Abdulhakhamit İlkokulu'dur. Okulumuzda 2 adet tasarım ve beceri atölyesi açacağız. Ömer Gülamoğlu'ndan sözünü aldık. Gülamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan müdürümüz, öğretmen kadromuz ve tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreninde duygusal anlar yaşayan Ömer Gülamoğlu ise, “İnsan hayatlarında bazen zamanı durdurup yeniden başlamak ister. Ben de şimdi hayata yeniden başladım. 40-50 yıl geriye gidiyorum. Okula gelirken ayaklarım titriyordu. Türkiye'de 50 yıl önce de bu eğitimler varmış ve ben bu okulda okumuşum. Bulunduğumuz okul Kastamonu'nun ilkokullarından birisidir. 1923-1924 döneminde eğitime açılmış ve adı Nasrullah İlkokuluymuş. Çok değerli bir okuldayız. Kastamonu'da yetişen bürokratların olduğu okul. Bu okul Kastamonu'nun harmanı ve mihenk noktasıdır. Her kesimden insanlar vardır. O zaman maddi durumu iyi olan arkadaşlarımız bazı okullardan mezun olamadılar geldiler eğitimlerini tamamladılar. Bu okuldan mezun olmak benim için gururdur. Bu okuldan mezun olanlar vatanımıza, milletimize faydalı olacaktır” diye konuştu.