Aç kalan ayı arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde aç kalan ayı, bulduğu arı kovanlarını parçaladı.

Olay, Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halim Aytaç'a kapalı alana giren ayı, arı kovanlarına saldırdı. Arı kovanlarını parçalayan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arı kovanlarındaki arılar ise telef oldu. Kovanları parçalanmış halde gören Aytaç büyük şaşkınlık yaşadı.

Kovandaki arılarının da telef olduğunu söyleyen Halim Aytaç, “Dün akşam ayı gelip yayladaki arı kovanlarını parçalamış. Toplamda 5-6 kovan ayı tarafından parçalanmış. Sabah gördüğüm manzara karşısında ne yapacağımı şaşırdım” dedi.